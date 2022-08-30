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Red Bull Dance Your Style elemelerinde üçüncü durak İstanbul

30.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elemelerin üçüncü adresi 3 Eylül Cumartesi günü Kalamış Parkı olacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull Dance Your Style elemelerinde Antalya ve İzmir’in ardından üçüncü adres 3 Eylül Cumartesi günü İstanbul olacak.

Red Bull açıklamasına göre, dansın en iyilerini belirlemek ve dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmak için geri dönen Red Bull Dance Your Style yarışması, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvuruların ardından heyecan dolu eleme süreciyle devam ediyor.

Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği ve Türkiye finalinin 10 Eylül’de Ankara’da yapılacağı yarışmanın Antalya ve İzmir elemeleri gerçekleştirildi.

Elemelerin üçüncü adresi ise 3 Eylül Cumartesi günü İstanbul Kalamış Parkı olacak.

Elemelerde deneyimli jürinin oylarının en iyi dansçıları finale taşıyacağı yarışmanın finalinde kazananı izleyicinin oyları belirleyecek.

Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nin en iyi ismi ise Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

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