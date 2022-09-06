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"Red Bull Dance Your Style" yarışmasında final zamanı yaklaştı

06.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvuruları tamamlanan yarışmada kazananı izleyicilerin oyları belirleyecek

İSTANBUL (AA) - İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma "Red Bull Dance Your Style", dansın en iyilerini belirlemek için geri döndü.

Redbull açıklamasına göre, dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style elemeleri, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvurularla başladı. Antalya, İzmir ve son olarak İstanbul’da gerçekleşen elemelerde finalistlerin büyük kısmı jürinin oylarıyla belirlendi. Dansçıların Hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada finale kalacak son üç yarışmacı 9 Eylül’de Ankara’daki son elemeler ile belirlenecek.

Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatro’da 10 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek yarışmada en iyi olan isimse Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

- Red Bull Dance Your Style hakkında

Açıklamaya göre, 30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style, dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma formatında gerçekleşen dans yarışması olarak biliniyor.

Bulunduğu şehrin kültürüne göre de şekillenen Red Bull Dance Your Style, İtalya’da popüler dansın figürleriyle geleneksel dansla buluşurken, Fransa’da sokak dansı ile Japonya’da ise takibi zor hızlı figürler izleyicileriyle yeniden şekilleniyor. Seyircinin kartlarını havaya (kırmızı veya mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, önce dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor.

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