Red Bull Flick’te elemeler devam ediyor

İSTANBUL(AA) - Türkiye’nin en büyük CS:GO kapışması olan Red Bull Flick, şampiyonunu bulmak için yola çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise şehir elemeleri, çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 64 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak. Play-off turu sonunda finale kalan 4 takım, 29 Mart Pazar günü Sahne 42 İninal Espor Arena’da Red Bull Flick’in şampiyonu olmak için yarışacak.

CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin mücadelesine sahne olan Red Bull Flick’te ikinci hafta elemeleri tamamlandı. 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen elemeler sonucunda play-off turuna katılmaya hak kazanan 12 takım ise şöyle oldu: "Thatoc, 2Phislic, Enayi2, Stech Esports, YANPAS, mutant, BEST, L33TKIDS, A1Mers From S1F1Rb1R, RESTCEK, wrecxvac, TEK ÇARE"