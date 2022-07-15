Red Bull Formulaz 17 Temmuz'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Tahta arabaların şenliği olarak bilinen ve dünya çapında da üne kavuşan Red Bull Formulaz, 17 Temmuz'da Rize'de gerçekleştirilecek.

Red Bull açıklamasına göre, şirketin, Formulaz Derneği ve Tunca Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek etkinliğin bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek.

Karadeniz bölgesinin gelenekselleşen ve her geçen sene dünyada da bilinirliği artan tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, Ardeşen'in Tunca Beldesinde gerçekleştirilecek.

Kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuruyla hem katılımcılara hem de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak yarışmaya, 18 yaş üstü herkes katılabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendi tasarladığı ilginç tahta arabalarla 1,6 kilometrelik parkuru zaman zaman saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Tamamı tahtadan ve el yapımı araçların boyutları 170x70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamayacak. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yer çekimiyle yokuş aşağı hareket edecek.

Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan özellikleri arasında tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar olarak öne çıkıyor.

