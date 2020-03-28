YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Red Bull Gaming Ground@HOME’da spor pilotları yarıştı

Red Bull Gaming Ground@HOME’da spor pilotları yarıştı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Real Racers Never Quit" yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile mücadele etti

İSTANBUL (AA) - Oyunseverler ve Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME bu kez hız tutkunlarını ağırladı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, oluşturduğu yayınlarla fark yaratan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME’a Ayhancan Güven konuk oldu.

Türkiye’nin en başarılı genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, "Real Racers Never Quit" yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile mücadele etti.

Büyük mücadeleye sahne olan yarış "https://www.twitch.tv/redbulltr" adresinden tekrar izlenebiliyor. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @Home’da devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Red Bull

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

Kayserili avukat TFF başkanı Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:47
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.