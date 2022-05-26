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Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak

26.05.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Half Court'un ikinci eleme heyecanı İzmir'de yaşanacak

İZMİR (AA) - Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan ve amatör sokak basketbolcularının mücadele ettiği Red Bull Half Court 3x3 turnuvasının ikinci elemesi İzmir'de yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Ford ve Samsung Galaxy iş birliğinde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sokak basketbolu turnuvalarından Red Bull Half Court 3x3'ün ikinci elemesi, 28 Mayıs Cumartesi günü Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Erkek takımları, ikinci elemenin ardından 4 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek son elemede yeteneklerini sergileyecek. Elemeleri başarılı şekilde geçen takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Kadın sokak basketbolcuları ise 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak elemede mücadele edecek. Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular, 2022 Red Bull Half Court şampiyonluğuna uzanmak için 5 Haziran'da finalde ter dökecek.

Başvuru şartları ve katılım detaylarına "redbull.com/halfcourt" adresinden ulaşılabilecek.

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