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Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi FUT Esports temsil edecek

29.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi FUT Esports temsil edecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye ayağında rakiplerini geçerek en iyi olduğunu kanıtlayan VALORANT takımı FUT Esports, 9-11 Aralık 2022’de, İngiltere’nin Manchester şehrindeki Victoria Warehouse’ta düzenlenecek olan Red Bull Home Ground Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Home Ground en üst düzey VALORANT rekabetini yaşatmak ve oyunu yeni bir boyuta taşımak için geri döndü. Dünya’nın en iyi takımları merakla beklenen Red Bull Home Ground turnuvasında mücadele edecek.

Geçen seneden farklı olarak Kuzey Amerika takımlarının da hünerlerini sergilediği dev VALORANT turnuvası Red Bull Home Ground’da Türkiye’yi temsil edecek takım 28 Ağustos Pazar günü belli oldu.

- Manchester bileti için dev mücadele

Elde ettikleri başarılarla Türkiye’nin en iyi takımları arasında olduklarını ispatlayan Dark Passage Esports Club, Fire Flux Esports, FUT Esports, Galakticos, Galatasaray Espor, Papara SuperMassive Blaze, Team Lixa Esports ve Thunderbolts Gaming takımları 25-26-27-28 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya geldi. 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşen Red Bull Home Ground Türkiye Finali’nde Thunderbolts Gaming takımını 3-1 geçmeyi başaran FUT Esports, Manchester biletini cebine koydu. Dünyanın en iyi VALORANT oyuncularının mücadele vereceği Red Bull Home Ground Dünya Finali, Aralık’ta twitch.tv/redbulltr adresinden Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak.

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