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Red Bull, interaktif site ile Kapalıçarşı macerasına davet ediyor

27.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull, interaktif site ile Kapalıçarşı macerasına davet ediyor

İSTANBUL(AA) - Red Bull’un “Grand Maze” olarak adlandırılan video projesi için İstanbul’a gelen parkur sporcusu Dominic Di Tommaso ve Türkiye’nin uluslararası arenada başarıya ulaşan ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir’in Kapalıçarşı serüveni interaktif siteye taşındı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Hazal Nehir ile Kapalıçarşı’da unutulmaz bir maceraya imza atan Dominic Di Tommaso, Kapalıçarşı’nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600’e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı kullanıcılar belirleyecek.

Red Bull’un “Grand Maze” video projesi kapsamında hayata geçirilen interaktif siteyle Kapalıçarşı’yı Hazal Nehir ve Dominic Di Tomasso’nun gözünden keşfetmek mümkün oluyor. Siteye giren kullanıcılar, dünyaca ünlü sporcu Dominic’in ve Hazal Nehir’in bir sonraki adımını seçip, Kapalıçarşı’yı onlarla keşfedebiliyor. RedBull.com/grandmaze adresindeki interaktif deneyim, kullanıcılara Kapalıçarşı’da heyecanlı bir parkur serüveni yaşatıyor.

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