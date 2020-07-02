Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı'nda son finalistleri arıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE'de Türkiye'nin en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda sona geldi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, büyük heyecana sahne olan turnuvada 4 çevrim içi elemede başarılı olan takımlar, büyük final biletini almak için 30 Haziran'da çevrim içi düzenlenen yarı finalde mücadele etti.

Yarı finalde başarılı olan 12 takım, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek çevrim içi finale katılmaya hak kazandı. Finale katılmaya hak kazanacak son 3 takım ise 4 Temmuz'da İstanbul'da feribotta yapılacak eleme ile belli olacak.

Son eleme çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX'in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.'nun 5. ve son elemesi Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.

- Asya ve Avrupa takımları karşı karşıya gelecek

4 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliği olacak elemede 64 oyuncu kendi arabaları ile İstanbul Boğazı'nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi kıtayı belirlemek için toplanacak.