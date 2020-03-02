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Red Bull Neymar Jr’s Five 2020 Futbol Turnuvası Mersin’de

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Mersin, 7-8 Mart’ta Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Red Bull Neymar Jr’s Five 2020 Futbol Turnuvasına 2’nci kez ev sahipliği yapacak.

Mersin, 7-8 Mart’ta Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Red Bull Neymar Jr’s Five 2020 Futbol Turnuvasına 2’nci kez ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleşecek. Müsabakalar, 12.00 ve 17.00 saatlerinde oynanacak.
Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen ve dünyanın en büyük amatör futbol turnuvası olarak adlandırılan Red Bull Neymar Jr’s Five 2020, Türkiye genelinde Mersin’in de aralarında yer aldığı 15 farklı şehirde düzenleniyor.
Özel formatıyla gol atan takımın rakip takımdan oyuncu çıkarması ile gerçekleşen maçlarda, 5 kişiden oluşan takımlar mücadele ediyor. Turnuvada, 16-25 yaş arası futbolculardan oluşan takımlar yarışıyor.

Türkiye Finalinde şampiyon olan takım, Brezilya’ya gidecek
40’tan fazla ülkede yapılan turnuvanın Türkiye Finalinde şampiyon olan takım, temmuz ayında Brezilya’da düzenlenecek olan Dünya Finallerine katılacak. Türkiye şampiyonu, Türkiye’yi temsil edecek ve Neymar Jr Enstitisüne karşı oynayacak. Turnuvanın Türkiye Finali, 29 Mart’ta İstanbul’da oynanacak.

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Demet Eczanesi
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Güngör Eczanesi
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Irmak Eczanesi
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Merdan Eczanesi
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Örge Eczanesi
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