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Red Bull, pazar günü İstanbul'u uçuş moduna alacak

12.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u 5. kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u uçuş moduna almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçuş araçlarını hazırlayan 30 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek.

Üç yıl aradan sonra, İstanbul’u 5. kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek.

2019 yılında Caddebostan Sahili’nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek.

Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.

Caddebostan Sahili’nde düzenlenecek 5. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu, Kamufle ve Ogeday Girişken oturacak.

Dünyanın önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da Red Bull Uçuş Günü’ne konuk olacak.

Ayrıca Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü de Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak.

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