Red Bull sporcusu Ayhancan Güven'den ilk podyum

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi'nde ilk podyum derecesine Avusturya'da ulaştı.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Porsche Supercup takviminin ikinci yarışı Red Bull Ring'de koşulurken, Ayhancan Güven iyi bir performans ortaya koydu.
Mücadeleye ikinci cepten başlayan başarılı pilot, bitiş çizgisinden de ikinci sırada geçmeyi başardı. Bu sonuçla başarılı pilot, sezonun ilk poydum derecesine ulaşmış oldu.
Yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ilk virajda rakiplerinin baskısına çok iyi bir sürüşle karşı koydu. Bu noktadan sonra konumunu korumayı başaran ve damalı bayrağın altından ikinci sırada geçen Güven, kendisi adına sezonun ilk podyumunu elde etti.
2021 Porsche Supercup takviminin 3. yarışı, 4 Temmuz'da yine Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz