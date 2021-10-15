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Red Bull Sporcusu Greg Callaghan "Dawn till Dusk" için Kapadokya'ya geliyor

15.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Sporcusu Greg Callaghan, Türkiye'nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk heyecanını yaşamak için Kapadokya'ya geliyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dağ bisikletinin 3 ayrı disiplini olan cross-country, downhill ve enduro'u tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk ile yüzlerce bisikletçi Kapadokya'da aksiyon ve adrenalin dolu bir gün geçirecek.

Türkiye, zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışa sığdıran Red Bull Dawn till Dusk, 23 Ekim'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya'da gün doğumu ve ilk hava balonunun kalkışıyla başlayacak olan yarışa, yüzlerce bisikletçinin yanı sıra Red Bull sporcusu Greg Callaghan da katılacak.

İrlanda'nın en iyi dağ bisikletçisi Greg Callaghan, Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi'den geçip Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak.

- Red Bull Dawn till Dusk hakkında

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı. Kapadokya'da günün ilk saatlerinde başlayacak etkinlikte sporcular, Türkiye'de ilk kez bir dağ bisikleti yarışında üç disiplinde de mücadele edecek. Cross-country, downhill ve enduro disiplinlerinin hepsini içinde barındıran Red Bull Dawn till Dusk'ta bisikletçiler bir günde 4 etap ve 35 kilometreyi tamamlamaya çalışacak. Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 3 etap sonucunun geçerli olduğu yarışta dereceye girmek isteyen sporcular, tüm etaplara katılmak zorundalar.

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