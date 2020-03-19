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Red Bull Sunar Evde Çal konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

Red Bull Sunar Evde Çal konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu

İSTANBUL (AA) - Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için başlatılan Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu Nilipek. oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden canlı olarak performans gösteren Nilipek. "Havada bir hinlik var", "Koşuyolu", "Sabah", "Gömülür", "Çocuk", "Beraber" isimli şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle keyifli bir sohbete imza atan müzisyen, ayrıca Red Bull takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

Müzikseverlere evde konser deneyimi sunan Nilipek.'in gerçekleştirdiği Red Bull Sunar ile Evde Çal'a ait video kayıt, Red Bull Türkiye'nin resmi Instagram profiline de sabitlenerek programı kaçıranların erişimine de sunuldu.

- Gelecek konuk Akın Sevgör

Red Bull Sunar ile Evde Çal konserler serisinin 25 Mart'taki konuğu ise elektronik müzik sahnesinin en beğenilen isimlerinden Akın Sevgör olacak.

Daha birçok sevilen ismi ağırlamaya hazırlanan Red Bull Sunar ile Evde Çal serisine ilişkin detaylar, Red Bull Türkiye Instagram hesabında ve RedBull.com adresinde yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
nilipek Red Bull

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