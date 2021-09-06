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Red Bull TV, Vestel’in spor ve eğlence içerik platformlarında

06.09.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull TV, Vestel’in spor ve eğlence içerik platformlarında

İSTANBUL (AA) - Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında dünya çapında üretilen içerikleri artık Vestel TV’lerde.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayından itibaren seçili Vestel TV’lere önceden yüklenmiş olan Red Bull TV içeriklerine, sınırsız erişim imkanı sunuluyor.

Uluslararası belgesellerin yanı sıra son yılların en çok izlenen belgesellerinden yerli yapımlar olan Köklere Dönüş, Searching For Sound, Part of The Game: Istanbul isimli içerikler de Red Bull TV içerisinde yer alacak. Platformda Türkçe ve Türkçe altyazılı olarak binlerce içeriğe ulaşmak mümkün.

Vestel ve Red Bull, macera, spor, dans ve müzik tutkunlarını sevindirecek bir iş birliğine imza atıyor. İş birliği kapsamında seçili Vestel televizyonlarının sahiplerine sınırsız süreyle geçerli olacak Red Bull TV aboneliği imkanı sunuluyor. Uluslararası belgesellerin yanı sıra Türkiye’ye ait içeriklerin de yer aldığı Türkçe ve Türkçe altyazılı olarak ulaşılabilen platforma düzenli olarak binlerce yeni içerik de eklenecek.

- Türkiye’ye ait içerikler sınırları aştı

Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun yaşadığı inanılmaz yaşam serüveni ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıklarla aktaran Köklere Dönüş isimli belgesel, Türkiye müziğinin kökenini araştıran Tolga Böyük ve VEYasin’in heyecanlı ve gizemli yolculuğu Searching For Sound, İstanbul’daki en iyi mobil ve PC oyuncuların özgün hikayesini aktaran Part of The Game: Istanbul, Red Bull TV içeriklerinden sadece birkaçı. Aynı zamanda son yılların en çok izlenen yerli içeriklerin de başında yer alıyor.

- Gasly ve Albon Boğaz’ın ortasında pit stop yaptı

Ayrıca İstanbul’un tüm dünyaya tanıtılmasında rol oynayan Istanbulls isimli Formula 1 için gerçekleştirilen Red Bull Media House yapımı film de Red Bull TV içerikleri arasında yer alıyor. 9 yıl aradan sonra Kasım 2020’de ülkemizde yeniden gerçekleşen Formula 1 heyecanı öncesinde, Aston Martin Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaşatmış, şehrin en özel noktalarında F1 aracıyla trafiğe çıkarak sokakların ve otobanların sınırlarını zorlamıştı. Başarılı pilotlar, İstanbul’da, iki kıtanın tam ortasında pit stop gerçekleştirmiş, bu zamana kadar yapılmamış birçok ilke imza atmıştı.

Dünya çapında milyonlarca kez izlenme rekoru kıran yerli ve uluslararası belgeselleriyle Red Bull TV, Vestel TV’ler aracılığıyla aksiyon ve eğlenceyi sadece bir kumanda uzaklığa taşıyor. Detaylı bilgiye www.redbullmediahouse.com veya www.vestel.com.tr üzerinden ulaşılabilir.

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