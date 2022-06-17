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Red Bull Yağlı Direk üç şehirde aynı anda yapılacak

17.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Yağlı Direk üç şehirde aynı anda yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin geleneksel mücadelelerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, üç şehirde aynı anda yapılacak.

Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamındaki yarışma, 1 Temmuz Cuma günü Trabzon, Antalya ve Çanakkale'de aynı anda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda katılımcılar yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı alan ilk kişi olmak için mücadele edecek.

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