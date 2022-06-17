İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin geleneksel mücadelelerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, üç şehirde aynı anda yapılacak.

Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamındaki yarışma, 1 Temmuz Cuma günü Trabzon, Antalya ve Çanakkale'de aynı anda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda katılımcılar yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı alan ilk kişi olmak için mücadele edecek.

