İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin geleneksel mücadelelerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk, üç şehirde aynı anda yapılacak.
Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamındaki yarışma, 1 Temmuz Cuma günü Trabzon, Antalya ve Çanakkale'de aynı anda gerçekleştirilecek.
Organizasyonda katılımcılar yağlanmış bir direğin ucundaki Türk Bayrağı'nı alan ilk kişi olmak için mücadele edecek.
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