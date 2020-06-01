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Red Bull'dan yaza özel yeni lezzet

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Red Bull'dan yaza özel yeni lezzet

İSTANBUL(AA) - Red Bull'un 2020 yazına özel olarak üretilen yeni ürünü Summer Edition Peach raflardaki yerini aldı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull, enerji içeceğinin lezzetini şeftalinin ferahlatıcı aroması ile bir araya getirdiği yeni ürünü Red Bull Summer Edition Peach'i tüketicinin beğenisine sundu.

Red Bull Summer Edition Peach'e, Türkiye çapında tüm satış noktalarında ulaşmak mümkün olacak.

Red Bull Summer Edition Peach, misket limonu, yaban mersini, tutti frutti, hindistan cevizi, açai lezzeti ile tropikal meyve lezzetlerinin ardından Editions ailesinin beşinci üyesi olarak yaz boyunca sıcaktan bunalanları ferahlatacak.

Bu arada, 1 Haziran- 31 Ağustos 2020'de redbull.com/yazikanatlandir adresini ziyaret edenler, Red Bull dünyasına özel eğlenceli fırsatlardan faydalanabilecek. Ayrıca, en lezzetli kokteyl tarifleri de Red Bull Türkiye Instagram hesabından paylaşılacak.

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