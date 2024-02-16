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Redkitler çetesinin 31 şüphelisi yakalandı

İHA İHA
16.02.2024 14:01 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da "Redkitler çetesi" isimli silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Redkitler çetesi" isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’deki ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 3 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan "Daltonlar" silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışmaya girdikleri, ayrıca örgüt lideri F.D.’nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri C.G.’ye 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Örgütün 2024 Ocak ayında Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İ.G.’ye yönelik gerçekleştirilen ve Ş.K.’nin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı eyleminı de gerçekleştirdiği belirlenirken, soruşturmada 22 örgüt eylemi ve 54 adet ruhsatsız silah bulundurma eylemi tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütüne bugün yapılan operasyonda, 3’ü yurt dışında bulunan ve cezaevinde olduğu tespit edilenler dahil toplam 61 şüpheliden 31’i yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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