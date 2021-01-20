YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refahiye’de 1 metreyi aşan karda ekiplerin yol açma çalışması

Refahiye’de 1 metreyi aşan karda ekiplerin yol açma çalışması

20.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Refahiye’de 1 metreyi aşan karda ekiplerin yol açma çalışması

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 58 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da 58 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla kapanan 58 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan’da 58 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmaları sürdürüyor.
Erzincan merkezde 3, İliç’te 4, Kemah’ta 10, Refahiye’de 17, Tercan’da 20 ve Üzümlü’de 4 olmak üzere 58 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadele ekipleri gece gündüz aralıksız çalışma sürdürdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:11
Akşam
17:34
Yatsı
18:56

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Can Fırat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Erzincan’da kardan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

Erzincan’da kardan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iki kurumda esnek çalışma kaldırıldı

Eğitimci Akdağ, avukat oldu

Eğitimci Akdağ, avukat oldu

Erzincan’da kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Erzincan’da kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı

Erzincan Ergan Dağı’nda kayak sezonu başladı

Erzincan Ergan Dağı’nda kayak sezonu başladı

Kemaliye’de Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Kemaliye’de Covid-19 vaka sayısı sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.