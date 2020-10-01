YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refahiye’de Covid-19 denetimi

Refahiye’de Covid-19 denetimi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.Ekipler, “Sevgili Refahiyeliler ev dışında mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeyi koruyalım, bu süreci hep birlikte aşacağız.” dedi.

Refahiye’de Covid-19 denetimi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.
Ekipler, “Sevgili Refahiyeliler ev dışında mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeyi koruyalım, bu süreci hep birlikte aşacağız.” dedi.

Refahiye’de Covid-19 denetimi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Vatandaşın dosyası rafta kalmıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Güzel Market Paylaşma Mağazası ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Başkan ve 7 kişi karantinaya alındı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı
Liv Hospital Gaziantep hizmete açıldı

Erzincan Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:11
Öğle
12:17
İkindi
15:35
Akşam
18:12
Yatsı
19:30

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Yeni Nil Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti
Belediye ekipleri Covid-19 önlemleri kapsamında caddeleri dezenfekte etti
Harun Mutlu’dan Başkan Başsoy’a Ziyaret
Harun Mutlu’dan Başkan Başsoy’a Ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.