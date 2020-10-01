Refahiye’de Covid-19 denetimi

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik yapılan denetlemelerde polis, zabıta ve toplum sağlığı denetim ekipleri ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş yerleri, alışveriş alanları, toplu taşıma araçları, lokantalar ve bakkalların günlük olağan denetimini gerçekleştirirken jandarma denetim ekipleri de köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu alanlarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı kontrol ederken, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapıp, uyarılarda bulunuyorlar.

Ekipler, “Sevgili Refahiyeliler ev dışında mutlaka maske takalım ve sosyal mesafeyi koruyalım, bu süreci hep birlikte aşacağız.” dedi.



