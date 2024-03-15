YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi

Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi

İHA İHA
15.03.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili olurken Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi

Gece saatlerinde başlayıp aralıklı yağmur yağışının görüldüğü Erzincan’da yüksek kesimlerde kar ve sisli hava etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Erzincan- Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi’nde görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Kar yağışı da zeminde etkili olmaya başladı. Aralıklı yağan kar nedeniyle Kızıldağ Geçidi’nde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Geçit noktalarında kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışması yaptı.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 15 Mart 2024 Cuma günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır.” denildi.

Refahiye’de kar ve tipiden taşımalı eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktıİzmir'de kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı
Silahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybettiSilahla kendini vuran engelli şahıs hayatını kaybetti
Pekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesiPekdemir’den ücretsiz kültür gezileri pojesi
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 15 Mart Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
12:36
İkindi
15:57
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Erzincan Nöbetçi Eczaneler15 Mart Cuma

Çayirli eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Üzümlü eczanesi
Uzumlu
Altinkent eczanesi
Ilic
Onur eczanesi
Merkez
Terzioğlu eczanesi
Merkez
Refahiye eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.