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Refahiye’de şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşayacak

ERZİNCAN HABERLERİ  | 04.03.2020 09:40 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçiklerin anısına Refahiye Belediyesi Meclisinde alınan kararla, sokaklara şehit ve gazilerin isimleri verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerin anısına Refahiye Belediyesi mart ayı meclis toplantısında aldığı kararla cadde ve sokaklara ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isimlerinin verilmesi kararlaştırıldı.

Refahiye’de şehitlerin isimleri cadde ve sokaklarda yaşayacak

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçiklerin anısına Refahiye Belediyesi Meclisinde alınan kararla, sokaklara şehit ve gazilerin isimleri verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçiklerin anısına Refahiye Belediyesi mart ayı meclis toplantısında aldığı kararla cadde ve sokaklara ilçe nüfusuna kayıtlı şehit ve gazilerin isimlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Alınan kararda Camişerif, Kemaliye ve Yenidoğan mahallelerinde bulunan 31 sokak ile caddeye şehit ve gazilerin isimleri verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, “5393 sayılı belediye kanunun 18. maddesinin ( n ) bendinde belirtildiği üzere ilçemizde bulunan cadde ve sokak isimleri Belediye Meclisince alınan kararlar neticesinde değiştirilmiştir. İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimizin anısına ve kahraman güvenlik güçlerimize destek olmak için daha önceki yıllarda şehit ve gazi olmuş ilçemiz nüfusuna kayıtlı kişilerin isimlerinin yaşatılması amacıyla cadde ve sokak adları şehitlerimizin, gazilerimizin, eski dönem belediye başkanlarının ve toplum önderleri gibi kişilerin isimleriyle değiştirilmiştir. Tüm kamuoyuna duyurulur” denildi.

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