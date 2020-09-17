YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Refüjden aşan otomobilin sürücüsü araçtan fırladı

Refüjden aşan otomobilin sürücüsü araçtan fırladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.09.2020 22:08 | Son Güncelleme

Denizli’de seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Denizli’de seyir halindeki bir başka otomobilin sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjü aşarak park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Olay, Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İslam Verim idaresindeki 20 BKL 65 plakalı otomobili ile seyir halinde iken diğer şeritte bulunan bir başka otomobil sürücü tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü aşan otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten tali yola düştü. Burada park halinde bulunan iki otomobile çarpan otomobil sürücü İslam Verim, otomobilden dışarıya fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden fırlayan ve ağır yaralanan Verim’i sağlık ekipleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Kazada Verim idaresindeki otomobil hurdaya dönerken diğer otomobillerde maddi hasar oluştu.

Sürücüsü araçtan uçtu
Olayın görgü şahitlerinden Sefa Avşar, “Organize sanayi bölgesinden gelen iki araç bir tanesi Mercedes. Mercedes sağdaki aracı sıkıştırarak tali yola uçması vasıtasıyla aşağıya düşürdü. Düşmesi sonucunda diğer araçlara çarparak eski kasa doğan sürücüsü araçtan uçtu. Kendisi ağır yaralı hastaneye kaldırıldı” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yardımına itfaiye koştu
Yardımına itfaiye koştu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Ereğli’de otomobil bariyerlere çarptı
Ereğli’de otomobil bariyerlere çarptı
Halı sahalarda HES’li spor dönemi
Halı sahalarda HES’li spor dönemi
Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı
Aydınlı Mehmet Hoca Adnan Menderes’i andı

Denizli Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
13:03
İkindi
16:32
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

Denizli Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Seda Başdil Eczanesi
Merkezefendi
Doğal Eczanesi
Pamukkale
Karadağ Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizli’de korona virüs tedavisi gören 1 kişi öldü
Denizli’de korona virüs tedavisi gören 1 kişi öldü
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
İbanoğlu, Denizlispor’a başarılar diledi
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.