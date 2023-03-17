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Refüje çarpan araç takla attı: 1 yaralı

17.03.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Karaelmas Köprülü Kavşak mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Karaelmas Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 BPJ 878 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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