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Refüje çarpan süt tankeri alev aldı

05.06.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ş.U. yönetimindeki 42 YZ 705 plakalı süt tankeri, Bor ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Elektrik tellerini ve ağaçları yerinden söken tanker durduktan sonra alev aldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alt bölümü yanan tankeri kısa sürede söndürdü. Kazada yaralanan tanker sürücüsü ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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