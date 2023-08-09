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Refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

09.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi İpekyol Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 KR 090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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