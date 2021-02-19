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’Regaip Kandili’ dualarla idrak edildi

19.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu camiinde vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.Kentte korona virüs ve soğuk havadan dolayı fazla cemaatin olmamasından dolayı biraz hüzünlü karşılanan üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Mahmut Sami Ramazanoğlu imam hatibi Eşref Yıldırım’ın vaazıyla başladı.

Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu camiinde vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla namaz kılıp, dua etti.
Kentte korona virüs ve soğuk havadan dolayı fazla cemaatin olmamasından dolayı biraz hüzünlü karşılanan üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Mahmut Sami Ramazanoğlu imam hatibi Eşref Yıldırım’ın vaazıyla başladı. Yıldırım vaazında “Regaib Kandili üç ayların arifesidir. Manevi hayatımızda olgunluğu yakalama fırsatı olan üç aylara giriş gecesidir. Bir aydınlanma, nurlanma gecesidir. Çünkü üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan, manevi hayatımıza saadet katan, rahmetin, merhametin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı aylardır. İşte bu aylara başlamak üzereyiz" dedi.
Kılınan yatsı namazının ardından hep birlikte Kur’an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı program sonunda cemaate çeşitli ikramlar ve kandil simidi ikram edildi.

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