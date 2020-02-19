Rehber öğretmeni Dolapcıoğlu: "Ev ödevleri öğrenci gelişimine katkı sağlıyor"

Okullarda verilen ev ödevlerinin öğrenciye bir çok beceri kazandırdığını belirten Altınküre Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Büşra Dolapcıoğlu, ev ödevlerindeki bilgilerin hafızada kalıcı olduğunu açıkladı.

Altınküre Ortaokulu Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Büşra Dolapcıoğlu ev ödevlerinin öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Ödevlerin bilgiyi öğrenirken araştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiğini ifade eden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Büşra Dolapcıoğlu, “Ev ödevleri öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırmanın yanı sıra öğrenmenin okul dışında da gerçekleşebilen bir etkinlik olduğunu göstermektedir. Öğrenciye çalışma alışkanlığı kazandırma, derse hazır gelme, öğrencinin bilgi-beceri ve yeteneklerini arttırma, öz-disiplin becelerini kazandırma ve sorumluluk duygusunu geliştirme gibi pek çok yararı bulunmaktadır. Ödev aynı zamanda aileye okuldaki çalışmaları tanıma, çocuğun öğrenmesini yakından izleme ve destekleme fırsatıyla eğitimde ailenin rolünü pekiştirerek öğrenci, öğretmen ve aile arasında önemli bağ oluşturmaktadır’’ ifadelerini kullandı.



