YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor

Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 19.04.2020 11:18 | Son Güncelleme

Bilecik'te görev yapan rehberler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan "Tarih Vadisi"ndeki eserlerin hikayelerini hazırladıkları sanal turlarla vatandaşlara aktarıyor - Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver: - "Buraya gelemeyen, tedbirler kapsamında turlarını iptal etmek zorunda kalan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz"

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik Belediyesince görevlendirilen rehberler, hazırladıkları sanal turlarla kentte Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde inşa edilen eserlerin hikayelerini vatandaşlara aktarıyor.

Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve tarihi yarım minarelerin bulunduğu "Tarih Vadisi" olarak bilinen alanda görevli rehberler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alanın ziyaretçilere kapatılması sonrası yeni bir çalışma başlattı.

Bölgede çekimler yaparak teknoloji sayesinde tarihi sanal ortamda evlere taşıyan rehberler, vadide yer alan tarihi eserlerin özelliklerini anlattıkları videolarda "evde kal" çağrısı yapıyor.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarih Vadisi"ndeki eserlerin hikayelerini teknoloji sayesinde vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi.

Salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşların sıkılmamaları için bu çalışmayı başlattıklarını kaydeden Ünver, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sağlıkla evde kalabilmeleri için biz de tarihi sanal turlarımızı başlattık. Türkiye'deki bazı müzeler bu gezileri yapıyor, biz de öncü olmak istedik. Ekibimizle birlikte, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de desteği ile alandaki anlatımları yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu sanal turlardan çok memnunlar."

Sanal turları, özellikle uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrencilerin takip ettiğini kaydeden Ünver, "Buraya gelemeyen, tedbirler kapsamında turlarını iptal etmek zorunda kalan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz, tarih severleri de mutlu etmek için böyle bir hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz de Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi ile alakalı bu anlatımlardan faydalanıyor." diye konuştu.

- Günlük 2 ila 4 bin kişi seyrediyor

Arkeolog-rehber Hilmi Kalyoncu da alana gelemeyenlerin evlerine tarihi ulaştırdıklarını ifade etti.

Kalyoncu, günlük 2 ila 4 bin izlenme ile iyi bir yol katettiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınından sonra tarihi alanların ziyaretlere kapatılmasının ardından böyle bir proje başlattık. İnsanlar evlerinden çıkamadığı için biz onların evine misafir oluyoruz. Tedbirlerimizi de alarak teknolojiyi kullanıp gelemeyen vatandaşlarımıza buradaki tarihi anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

İlk Osmanlı Padişahı Osmangazi'den son Padişah Vahdettin'e kadar anlatım yaptıklarını, aynı zamanda alandaki türbe, cami ve hamamların özellikleriyle ilgili bilgi verdiklerini dile getiren Kalyoncu, şunları söyledi:

"Padişahlarımızı ve onların döneminde yapılan eserleri, bu bölgede kentin Yunan işgali sırasında zarar görmeyen iki nadide eseri olan Şeyh Edebali Türbesi ve Orhangazi Camisi'ni de anlatıyoruz. Kamera karşısında anlatımın yanı sıra buraya gelen insanlara tarihi anlatmak daha güzel, daha hoş.

İnşallah salgın yakın zamanda biter ve buraya gelen vatandaşlarımıza tarihi burada anlatırız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa... Derinden gelen öksürük ve sırt ağrılarınız varsa...
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Sanal Tur Şeyh Edebali Türbesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Bilecik Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:37
Sabah
06:09
Öğle
13:04
İkindi
16:49
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Bilecik Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldılar

Maske üretimi için ’CE işareti’ uygunluk belgesi aldılar

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

Darphane altın basmadığı için işçilik maliyetleri yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.