Rehberler sanal turlarla tarihi evlere taşıyor

"Vatandaşlarımızın sağlıkla evde kalabilmeleri için biz de tarihi sanal turlarımızı başlattık. Türkiye'deki bazı müzeler bu gezileri yapıyor, biz de öncü olmak istedik. Ekibimizle birlikte, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de desteği ile alandaki anlatımları yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu sanal turlardan çok memnunlar."

Sanal turları, özellikle uzaktan eğitimlerini sürdüren öğrencilerin takip ettiğini kaydeden Ünver, "Buraya gelemeyen, tedbirler kapsamında turlarını iptal etmek zorunda kalan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz evlerinde kalan tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz, tarih severleri de mutlu etmek için böyle bir hizmet veriyoruz. Öğrencilerimiz de Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi ile alakalı bu anlatımlardan faydalanıyor." diye konuştu.

- Günlük 2 ila 4 bin kişi seyrediyor

Arkeolog-rehber Hilmi Kalyoncu da alana gelemeyenlerin evlerine tarihi ulaştırdıklarını ifade etti.

Kalyoncu, günlük 2 ila 4 bin izlenme ile iyi bir yol katettiklerini belirterek, "Koronavirüs salgınından sonra tarihi alanların ziyaretlere kapatılmasının ardından böyle bir proje başlattık. İnsanlar evlerinden çıkamadığı için biz onların evine misafir oluyoruz. Tedbirlerimizi de alarak teknolojiyi kullanıp gelemeyen vatandaşlarımıza buradaki tarihi anlatıyoruz." şeklinde konuştu.