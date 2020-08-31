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Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 31.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçedeki sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere kursların ve seminerlerin düzenleneceği rehberlik ve eğitim merkezini hizmete açtı.Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi vaat edilen 41 projenin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.Başkan Emre, “Ülkemizin tek eğitim bayramını kutlayan ilçemize yakışır bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçedeki sınava hazırlık sürecinde olan öğrencilere kursların ve seminerlerin düzenleneceği rehberlik ve eğitim merkezini hizmete açtı.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi vaat edilen 41 projenin birer birer hayata geçirildiğini söyledi.
Başkan Emre, “Ülkemizin tek eğitim bayramını kutlayan ilçemize yakışır bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 41 Projemizin içinde yer alan rehberlik ve eğitim merkezimizi açtık öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Rehberlik ve eğitim merkezi sayesinde, eğitimde Lider ilçe olmaya odaklanan belediyemiz sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik hizmeti verecek, sınavlara destekleyici kurslar ve seminerler düzenleyecektir. İnşallah buradan hayırlı ve başarılı bireyler yetiştireceğiz” diye konuştu.

Rehberlik ve eğitim merkezi hizmete açıldı

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