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Rehin tutulduğunu söylemişti... Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.10.2024 08:18
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"Hayat Devam Ediyor" isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile dünyaevine giren Meltem Miraloğlu yardım çağrısında bulunmuştu. Onur Akay'dan yeni iddia geldi.

Rehin tutulduğunu söylemişti... Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia!

"Hayat Devam Ediyor" isimli dizi ile şöhreti yakalayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya yerleşmişti.

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan Miraloğlu, uzun süre adından söz ettirmişti. Kimlik ve belgelerinin çalındığını ifade eden Miraloğlu, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

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Konuşmasında oyuncu "Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır’da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi, sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben, bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim" demişti.

"TÜRKİYE'YE GİRİŞİM ENGELLENİYOR"

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu hakkında Onur Akay'dan yeni iddia geldi.

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Onur Akay sosyal medya hesabında "Oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika’dan deport edildi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu
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