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Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

20.09.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Solarpower Enerji Üretim AŞ'nin tek kontrolünün İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Lanxess AG'nin yüksek performanslı malzeme iş kolu ve Koninklijke DSM N.V'nin mühendislik malzemeleri iş kolunun tek kontrolünün dolaylı olarak Advent International Corporation tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Alleghany Corporation'ın dolaylı olarak Berkshire Hathaway Inc. tarafından devralınması işlemi de uygun bulundu.

Life Supplies N.V. ve iştiraki Life Supplies B.V.'nin tek kontrolünün Ravago Chemicals S.A. aracılığıyla Ravago S.A. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

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