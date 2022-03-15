YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

15.03.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu devralma işlemini incelemeye aldı

Rekabet Kurulunca, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki 2 fabrika, 2 tesis ve ambar ile bazı varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuru, nihai incelemeye alındı.

Rekabet Kurumunun, internet sitesinden devralma işlemine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre Kurul, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Kayseri Çimento Fabrikasının, Niğde Çimento Fabrikasının, Ankara Öğütme Tesisinin, Malatya Paketleme Tesisinin ve Ambar, Nevşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Ereğli, Başakpınar ve Cırgalan Hazır Beton Tesislerine ait varlıkların, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin başvuruyu nihai incelemeye aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısıTürk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan ramazan öncesi "kan bağışı" çağrısı
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildiSiirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
Bakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildiBakan Soylu'nun dayısının oğlu Oğuz Reis'in cenazesi Samsun'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu

Ankara Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:54
Öğle
13:03
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:19
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Fazla kiloları eleştirilince büyük beden model duştan paylaştı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."

Şimdilerde çok ünlü! "Bergen beni kucağına aldı ve..."

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.