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  4. Rekabet Kurulundan 4 kargo şirketine para cezası

Rekabet Kurulundan 4 kargo şirketine para cezası

ANKARA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulundan 4 kargo şirketine para cezası

Rekabet Kurulu, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret AŞ, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ, Yurtiçi Kargo Servisi AŞ'ye müşteri paylaşımı yapmaları gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, posta kargo taşımacılığı pazarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin, müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Ticaret AŞ, TNT International Express Taşımacılık Ticaret Ltd. Şti., UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı AŞ, Yurtiçi Kargo Servisi AŞ'nin söz konusu kanunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti., Antrepo Lojistik Taşımacılık Kargo ve Kurye Hiz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ, ASE Asya Afrika Hızlı Kargo ve Dağıtım AŞ, Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Aslansoy Yuba Lojistik İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Asset Lojistik AŞ, Cemal Bozaslan, CLG Express Uluslararası Taşımacılık AŞ, Demirtaş Nakliye Tur. İnş. Gıda Canlı Hayvan Tic. Ltd. Şti., DFN Lojistik Hiz. San. ve Tic. AŞ, DHL Lojistik Hizmetleri AŞ, DRN Lojistik AŞ, Ekol Lojistik AŞ, Eli Ulus. Taşımacılık ve Tur. Ltd. Şti., Gama Kombine Taşımacılık AŞ, Gonca Palanduz UDT Loj. Taş. İth. İhr. Taşımacılık, Hipex Dış Ticaret Halil İbrahim Palalı, İnter Global Kargo Ticaret Ltd. Şti., Kargo Dünya Uluslararası Taşımacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti., MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ, On Ekspres Hava Kurye ve Kargo Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti., Öykü Lojistik AŞ, Paket Taşımacılık Sistemleri ve Turizm Bilgisayar Ticaret AŞ, Serkan Çınar Çınartaş Grup, Solmaz Nakliyat ve Ticaret AŞ, STF Kargo Nakliyat Ticaret Ltd. Şti., Sürat Kargo Lojistik Dağıtım Hizmetleri AŞ, Tuncay Işıklı GSP Uluslararası Taşımacılık ve Dış. Tic. AŞ, Turimex Global Lojistik Gümrükleme İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., UKGS Uluslararası Kargo Gönderim Servisleri ve Tic. A.Ş. ve Yurtiçi Lojistik Tedarik Zinciri Yönetim ve Dağıtım AŞ'ye ilgili kanunu ihlal etmedikleri için idari para cezası verilmedi.

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