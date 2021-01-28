Reklam ünitelerinin kira ihalesi sonuçlandı

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait mevcut reklam ünitelerinin kiraya verilmesi ve yeni reklam üniteleri oluşturulması” kapsamında yapılan ihale sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan cadde, sokak, bulvar, meydan, alt/üst geçitler ve sair alanlar ile raylı sistem istasyon ve bekleme alanlarında, mevcut ve tesis edilecek olan toplam 3 bin 701 adet (931 mevcut, 2 bin 770 yeni konumlandırılacak) reklam ünitesi ile toplu taşıma araçlarının (tramvay-gemi) üzerine reklam koyma ve işletim hakkının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işinin ihalesi, 21 Ocak tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre yapıldı. Bugün ise ihalenin 2. aşaması tamamlanarak isteklilerin mali teklifleri değerlendirildi. İhaleye 2 istekli şirket katıldı. 242 milyon 744 bin 956 TL tahmini bedelle çıkılan ihalede, yıllık bedel 24 milyon 500 bin TL artı KDV olarak tespit edildi. İhaleyi 10 yıllık, 245 milyon TL artı KDV kira bedeliyle Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi kazandı.

