Rekor bedelle Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! İşte nedeni...

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi ekibi Al Nassr olurken, 37 yaşındaki oyuncunun bu tercihi tüm dünyada çokça konuşulmuştu. Yeni sezonda Arabistan ekibinde top koşturacak olan yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
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