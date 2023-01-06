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Rekor bedelle Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! İşte nedeni...

06.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Suudi ekibi Al Nassr olurken, 37 yaşındaki oyuncunun bu tercihi tüm dünyada çokça konuşulmuştu. Yeni sezonda Arabistan ekibinde top koşturacak olan yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Rekor bedelle Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun gözü kulağı Konyaspor'da! İşte nedeni...

Suudi ekibi Al Nassr'a transfer olan ve bu kararıyla gündeme bomba gibi düşen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi konuşulmaya devam ediyor.

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