YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Rekor üretime rekor pancar bedeli

Rekor üretime rekor pancar bedeli

02.02.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rekor üretime rekor pancar bedeli

Bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor. 3 fabrikasında, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla; 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, 3 Şubat-5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon liralık pancar bedelleri ile Kayseri ve bölge ekonomisine çok önemli bir hareketlilik sağlayacak.
Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiği kampanya süresince, geçen yıla oranla % 18.7’lik artışla; 429 bin 550 tonu A ve 98 bin 941 tonu C Şekeri olmak üzere toplam 528 bin 491 ton şeker üretilirken, buna ek olarak 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton melaslı kuru küspe üretildi.
Toplamda 1 milyar 304 milyon liralık pancar bedellerinin 458 milyon liralık kısmını, 2020-2021 kampanya dönemi boyunca çiftçisine ayni ve nakdi avanslar şeklinde ödeyen Kayseri Şeker buna ek olarak, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında Taşıyıcılar Kooperatifleri ve pancar ekimi yapan çiftçilere 138 milyon 500 bin lira gibi önemli bir oranda pancar nakliye bedeli ödemişti.
3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon lira ile kendi tarihinde adeta bir rekora imza atan Kayseri Şeker’de, geçen yıl ödenen 1 milyar 020 bin liralık pancar bedellerinin bu yıl % 28’lik bir artışla 1 milyar 304 milyon liraya ulaşması, çiftçinin kesesine daha fazla gelir olarak yansıyacak.
Geçtiğimiz aylarda C Pancarı için 250 lira taban fiyat açıklayan ve bu rakamın küspe, nakliye ve prim ile birlikte 325 lirayı aşacağını müjdeleyen Başkan Akay, çiftçiye ödenecek 846 milyon liranın, Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bölge ekonomisine, önemli oranda katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Akay, 2021-2022 Kampanya dönemi hazırlıklarına şimdiden hız verdiklerini de ifade ederek, taahhüt alımlarının başladığını, temin edilen gübre ve tohumların Şubat ayı içerisinde, Motorinin de Mart ayı içerisinde çiftçilere tevzi edileceğini belirtti.

Rekor üretime rekor pancar bedeli

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası

Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası

Kayseri’de yan bakma cinayetine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri’de yan bakma cinayetine 12 yıl 6 ay hapis cezası

Başkan Palancıoğlu’ndan pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Başkan Palancıoğlu’ndan pazar esnafına sıcak çorba ikramı

Göreme Belediyesi Hizmet-İş ailesine katıldı

Göreme Belediyesi Hizmet-İş ailesine katıldı

Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

Kocasinan Belediyesi’nden esnafa 1 milyon 430 TL’lik destek

Özge Yılmaz gözünü olimpiyatlara dikti

Özge Yılmaz gözünü olimpiyatlara dikti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.