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Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

TOKAT HABERLERİ  | 31.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul’da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Komple Atlet’in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Yaren Yıldırım, İstanbul’da düzenlenen TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası 60 metre Engelli Koşuda şampiyon oldu.

Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

Tokatlı atlet Yaren Yıldırım, İstanbul’da düzenlenen Komple Atlet Finalleri U18 Pentatlon Yarışmasında kırdığı ülke rekorunun ardından adını Türkiye Şampiyonluğuna adını yazdırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Komple Atlet’in final kademesinde U18 pentatlon yarışmasında Türkiye Rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Yaren Yıldırım, İstanbul’da düzenlenen TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası 60 metre Engelli Koşuda şampiyon oldu. Yine bir başka sporcu olan Davut Gürel de TAF U18 Yıldızlar Atletizm Salon Türkiye Şampiyonasında uzun atlamada 6.94 metrelik atlayışıyla Türkiye İkincisi oldu.

Rekorları kıran Yaren Türkiye Şampiyonu oldu

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Zile
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