Rekortmen milli atlet olimpiyatlarda zirveye koşmak istiyor

Branşının şimdiye kadar yaptığı en zor sporlardan biri olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Tüm koşu, atlama ve sıçramaları yapıyoruz, bu da bizi aşırı derecede yoruyor. Atletizm denilince akla sadece koşu geliyor ama içinde o kadar teknik branşlar var ki, üç adım olsun, sırık olsun, onlar bilinmediği için sadece koşu akla geliyor." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adapazarı ilçesinde yaptırılan uluslararası standartlara sahip atletizm tesisinde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. sınıfta atletizm yarışmalarına katıldığını, daha sonra milli takım antrenörü Atakan Gündoğdu tarafından keşfedildiğini söyledi.

ONUR ORHAN - Beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle başladığı atletizmde hem Avrupa şampiyonu olan hem de 6.69'luk derecesiyle gençlerde Türkiye rekorunu kırmayı başaran milli atlet Umut Uysal, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp ülkesini gururla temsil etmek istiyor.

Umut, rahat şekilde koştuğu zaman başarılarının daha fazla olduğunu keşfettiğini dile getirerek, müzik dinleyerek kendisini rahatlatmaya çalıştığını aktardı.

- "Yorulmanın neticesinde başarıyı aldık"

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan atletizm yarışları 60 metre finalinde 6.72'lik dereceyle gençler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon olduğunu anımsatan Umut, "Hedefimiz bu sene için 6.80'in altına inmekti, rabbim nasip etti 6.72'yi gördük. Şimdi yeni bir rekorumuz daha oldu, 6.69. Bu dereceyi yapmak için gece gündüz hep çalıştık. Sabah saat 09.00'dan 19.00'a kadar idmanlar yaptık. Çok yorulduk, çalıştık. Yorulmanın neticesinde başarıyı aldık, bu da beni gerçekten gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve antrenörünün büyük desteği sayesinde başarılar elde ettiğini vurgulayan Umut, bu sene dünya şampiyonası, sonrasında ise 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak bu hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi.

Umut, şu anda 5. sırada yedek olarak gözüktüğünü ancak bu şekilde devam ederse 4x100'de Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.