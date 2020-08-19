Rektör Akgül, BESYO özel yetenek sınavını izledi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavları başladı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, sınavı yerinde izleyerek öğrencilere moral verdi. Sınavları takip etmek için KMÜ Spor Salonuna gelen Rektör Akgül’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner de eşlik etti. BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel’den sınav ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili bilgi alan Rektör Akgül, adaylara başarılar dileyerek salondan ayrıldı.

“Parkurlara korona virüs tedbiri”

Altı gün boyunca sürecek özel yetenek sınavlarında erkek, kadın, engelli adaylar ve milli sporcular olmak üzere bin 500’ü aşkın aday farklı gün ve saatlerde ter dökecek. Bu yıl Covid-19 nedeniyle önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu parkurlara randevulu sistemle öğrenci alımı yapılıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurlarda, başta toplar olmak üzere kullanılan malzemeler adayların kullanımının ardından diğer adayın kullanımı öncesinde dezenfekte ediliyor. Ayrıca sınavda görevli personel ve adayların maske ve dezenfektan ile korunmaları sağlanıyor. Her bir saatte yaklaşık 30 adayın değerlendirildiği sınavlar, ilk gün heyecanının ardından belirlenen gün ve saat aralıklarında diğer adayların performanslarını sergilemesi ile devam edecek. Sınav sonuçları ise 28 Ağustos’ta açıklanacak.

