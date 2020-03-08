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Rektör Akgül: “Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir”

KARAMAN HABERLERİ  | 08.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül: “Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar" dedi.
Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar. Emekleri ve üstün çabalarıyla toplumumuzu güçlendiren, varlıklarıyla dünyamıza değer katan kadınlarımız aynı zamanda aile birliğimizin teminatı, yüksek sevginin, merhamet ve iyiliğin de kaynağıdır. Her ne kadar kadınlarla ilişkilerimiz kimi zaman anne, kimi zaman kız kardeş, kimi zaman eş ve evlat, kimi zaman en yakın arkadaş şeklinde kurulsa da kadınlarımızın öncelikle bir insan olduğunu hatırlamak; cinsiyetçilik gözlüğünden uzak bir şekilde kendilerine yaklaşarak onlara olumsuz davranışlar sergilemekten uzak durmak toplumsal görev ve sorumluluklarımızın yanında ahlaki ve insani bir görevdir. Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Gününün bizlere bir kez daha sorumluluklarımızı hatırlatması ve kadınlarımızın kıymetini pekiştirmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle; emekleri, bitmek bilmez gayretleri, pozitif enerjileri ve sevgi dolu yürekleri ile hayatımızı anlamlandıran kadınlarımızın hak ettikleri güzellikte bir yaşam sürmelerini diliyor, başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensupları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.”

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Karaman Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
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Sabah
07:01
Öğle
13:03
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:09

Karaman Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Kavas Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Ozan Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
Pınar Eczanesi (Sabah 08.30'E Kadar)
Sariveliler
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