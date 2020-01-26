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Rektör Akgül, UNİKOP 2020 devir teslim törenine katıldı

KARAMAN HABERLERİ  | 26.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin (UNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığı devir teslim törenine katıldı.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet alanında akademik ve idari iş birlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini sağlamak ve üniversitelerin şehirle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan UNİKOP’un 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesinde bulunan dönem başkanlığı, 23 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen devir teslim töreni ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine geçti. Devir teslim törenine KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve UNİKOP’a üye üniversitelerin rektörleri katıldı. Toplam 13 üniversite rektörünün katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2013 yılında faaliyete başlayan ve 13 üye üniversitesi bulunan UNİKOP hakkında bilgiler verdi.
KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğinde yer alan 13 üniversitede yaklaşık 350 bin öğrenci ve 10 bini aşkın öğretim elemanı bulunduğunu anlatan Bostancı, “UNİKOP birlikteliği ile üye üniversitelerimiz arasında ortak çalışma kültürü ve paylaşımı başta olmak üzere bilimsel iş birlikleri, personel kaynaşma toplantıları ve eğitimlerle pek çok konuda birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığı oluşturuldu” dedi.
Kırıkkale Üniversitesi tarafından 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalıştaylar ve düzenlenen toplantılar için Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’a teşekkür eden KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 2020 UNİKOP Dönem Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya başarılar diledi.
Törende 2019 UNİKOP Dönem Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da, 2019 yılı içinde UNİKOP kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Aslan, 2019 yılının kendileri için her anlamda verimli bir yıl olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak kabul edilmesi ile Kırıkkale Üniversitesi olarak çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Rektör Aslan, 2019 yılında UNİKOP’a dönem başkanlığı yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayarak kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Rektör Aslan, 2020 UNİKOP Dönem Başkanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı tebrik etti.
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ise, bölge üniversite rektörleri ile KOP yetkililerini Kırşehir’de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti. 2020 UNİKOP Dönem Başkanlığına getirilmiş olmaktan kıvanç duyduklarını dile getiren Rektör Karakaya, UNİKOP başkanlığını hem tüm üye üniversitelerin desteği hem de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin performansıyla yürüteceklerini belirtti. UNİKOP’un üyesi olan 13 üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitelerin performanslarının uluslararası alanda değerlendirildiğini hatırlatarak değerlendirme alanının sadece Ar-Ge çalışmaları olmadığını, eğitim-öğretim alanında kalite güvence sisteminin de önemli olduğunu belirtti.
Konuşmalarının ardından Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 2019 Dönemi UNİKOP Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Başalan, UNİKOP Dönem Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyetleri hakkında bir sunum yaparak 2019 yılı içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Ardından Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atilla Ergüzem, geliştirdikleri UNIKOP Veri Tabanı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Sunumların ardından 2020 UNİKOP Dönem Başkanlığı devir teslim törenine geçildi. 2019 UNİKOP Dönem Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, 2020 UNİKOP Dönem Başkanlığını Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya devretti. Devir teslim töreninin ardından istişare toplantısına geçildi. Üniversite rektörlerinin stratejik planda yer almasını istedikleri önerileri paylaşmalarının ardından program sona erdi.

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