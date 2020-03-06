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Rektör Akgül, üniversite işçileri ile bir araya geldi

KARAMAN HABERLERİ  | 06.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Akgül, üniversite işçileri ile bir araya geldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde görev yapan sürekli işçi kadrosundaki personel ile yemekte buluştu.
Üniversite yemekhanesinde 100’e yakın personel ile bir araya gelen Rektör Akgül, kurumdaki hizmet kolları arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, “Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor ve bu zorlu süreçte millet olarak birlikteliğe her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Bu birlikteliğin ülke çapında sağlanabilmesi öncelikle daha özelde yaşanacak birlik ve beraberlikten geçmektedir. Kurumumuzdaki birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi personelimizin iş kalitesinin ve verimin artmasına da katkı sağlayacaktır. Burada hepimiz bir ailenin parçasıyız ve sizler de diğer personelimizle birlikte bu kurum adına hizmet vermektesiniz. Emekleriniz için hepinizi tebrik ediyor ve görevlerinizde her birinize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.
Yemeğin ardından personelin sorularının ve taleplerinin dinlenmesi ile program sona erdi.

Rektör Akgül, üniversite işçileri ile bir araya geldi

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