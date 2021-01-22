YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

22.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İletişim ve Mühendislik Fakültelerini ziyaret etti.
Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer’in de eşlik ettiği ziyaretlerde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fakültelerde yürütülen çalışmalar ve yeni dönemde yapılacak olan projeler hakkında bilgi aldı.
Öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini dinleyen Rektör Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin marka değerini arttıracak her türlü çalışmanın destekçisi olduğunu vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Ögünçlü Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı

Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı

Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.