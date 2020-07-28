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Rektör Alma Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonunu ziyaret etti

IĞDIR HABERLERİ  | 28.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Alma Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonunu ziyaret etti

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Tayvan’ın Türkiye’deki diplomatik temsilciliği olan Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonuna ziyarette bulundu.
Rektör Alma ve beraberindeki heyet, Misyon Şefi ve Tayvan Temsilcisi Yaser Cheng tarafından ağırlandı. Rektör Alma, ziyaret sırasında Tayvanlı Epoch Representative firmasının Üniversiteye hibe ettiği hidrojen ve oksijen gazı cihazları ile jeneratör için teşekkürlerini iletti. Görüşmede Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duried Alvazeer’in, bahsi geçen Tayvanlı firmayla iş birliği halinde yürüttüğü Covid-19 tedavisiyle ilgili çalışmanın detayları da görüşüldü. Çalışma kapsamında Iğdır Üniversitesinde bir ‘hidrojen kliniği’ kurulmasının düşünüldüğü öğrenilirken; bu çalışmanın yanı sıra ziraat teknolojileri, güneş paneli üretimi ve salep üretimiyle ilgili ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projeler de değerlendirildi.
“Rektör Alma Temsilci Cheng’i Üniversiteye davet etti”
Ziyaret sonunda Tayvan Temsilcisi Yaser Cheng, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirirken; Rektör Alma ise Temsilci Cheng’e misafirperverliği için teşekkür ederek, kendisini Üniversiteye davet etti. Rektör Alma’nın Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonunu ziyareti, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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