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Rektör Alma’nın projesiyle sanal kalp tasarlandı

IĞDIR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Alma’nın projesiyle sanal kalp tasarlandı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın yürütücülüğünü yaptığı projeyle eğitim amaçlı sanal kalp tasarlandı.
Yürütücülüğünü Rektör Alma’nın, araştırmacılığını Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Şahin’in yaptığı projeyle tasarlanan sanal kalp, gerçek insan kalbinin tüm yaşamsal fonksiyonlarını taşıyor. Üç boyutlu olarak tasarlanan sanal kalp, tıp eğitiminde yeni imkânlar sunuyor. Sanal kalp projesi, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ile 7 Renk limited şirketi tarafından üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortaklaşa destekleniyor ve alanında ilk olma özelliği taşıyor.
Sanal gerçeklik teknolojileri ve üç boyutlu gözlüklerle desteklenen sanal kalp sayesinde, tıp eğitimi alan öğrenciler kolaylıkla pratik yapma imkânını elde edecek.

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