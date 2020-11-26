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Rektör Ataç online gerçekleştirilen EPO Konsorsiyum Toplantısına katıldı

MANİSA HABERLERİ  | 26.11.2020 17:08 | Son Güncelleme

European Placement Opportunities (EPO) konsorsiyumu toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi.

European Placement Opportunities (EPO) konsorsiyumu toplantısı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde online olarak gerçekleştirildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın da katıldığı toplantıya konsorsiyumun akademik ortakları Afyon Kocatepe Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi personelleri katıldı.
EPO konsorsiyumu, Ulusal Ajans tarafından 2018 yılında 3 yıllığına akredite edilerek, personel ders verme, personel eğitim alma ve öğrenci staj hareketliliklerinde kullanılmak üzere hibe almaya hak kazanmıştı.
Online olarak gerçekleştirilen toplantıda geçmiş hareketliliklerin genel değerlendirilmesinin yapılmasının ardından, 2019-2021 ve 2020-2022 dönemlerinin planlaması konuşuldu. Daha sonra ise konsorsiyum bütçelerinin yıllara göre analizi yapılarak etkinlik değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, pandemi süreci ve bu süreçte yapılması gerekenler konuşularak bir yol haritası çizildi.
Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin pandemi sürecindeki faaliyetleri ve konsorsiyumdan beklentilerini ifade etmesinden sonra, Prof. Dr. Ekrem Savaş da Uşak Üniversitesi’nin pandemi sürecindeki uygulamaları hakkında bilgi verdi.
2018 dönemi için 127 bin 600 Avro, 2019 dönemi için 112 bin Avro, 2020 dönemi için 76 bin 450 Avro hibe alınan proje kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde öğrencilere staj imkanı ve akademik ve idari personele ders verme ve eğitim alma imkanı sunuluyor.
Bu proje ile nitelikli iş gücü ve istihdamın arttırılması, yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.

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