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Rektör Aydın: “Geleceğe değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmalıyız”

SAMSUN HABERLERİ  | 10.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

Rektör Aydın: “Geleceğe değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmalıyız”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın, "Bu zamanlarda gençliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Geleceğe, değerlerine sahip çıkan, sahip çıkmaktan öte değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmak boynumuzun borcu" dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyet Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Aydın’ı makamında ziyaret etti. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve beraberindekileri Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi İlkadım Merkez Rektörlük Ofisi’nde ağırladı. Gençlik konusunda üniversitelerin önemine vurgu yapılan görüşmede ortaklaşa yapılabilecek projeler görüşüldü. Samsun Üniversitesi’nin bölgede büyük bir atılım gerçekleştirdiğine vurgu yapan Genel Başkan Enes Eminoğlu, "Üniversitelerde gençliğimize yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Bu doğrultuda Samsun Üniversitesi bizim ortak paydaşlarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemlerde daha verimli projelere imza atacağız. Bölgenin önemli eğitim yuvalarından biri olan Samsun Üniversitesi’ne bizlere kapılarını açtığı için müteşekkiriz. Sayın rektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "TÜGVA gibi önemli bir gençlik topluluğunu kabul etmek bizim için önem arz ediyor. Bu zamanlarda gençliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Geleceğe, değerlerine sahip çıkan, sahip çıkmaktan öte değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmak boynumuzun borcu. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalıyız. TÜGVA ise bu kapsamda önemli bir yer teşkil eden bir kuruluş diyebilirim. Bu görüşmede TÜGVA ile üniversite gençlerimize yönelik yapacağımız projelerin temelini attık" diye konuştu.
Ziyaret hediye takdiminin akabinde toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

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