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Rektör Aydın: “Şehre rehberlik etmek zorundayız”

SAMSUN HABERLERİ  | 16.02.2020 14:32 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Aydın: “Şehre rehberlik etmek zorundayız”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitelerin bulundukları şehre rehberlik etmeleri gerektiğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi adına 6. Karadeniz Kitap Fuarı’na katıldı. Burada kitap okumanın önemine değinen Rektör Aydın, üniversitenin faaliyetler hakkında da bilgi verdi. Okumanın çok büyük bir önem arz ettiğini dile getiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Okur artık yazarların ortaya koyduğu eserleri neleri araştırarak oluşturduğunu merak ediyor ve yazarı eleştirmeye başlıyor. Örnek vermek gerekirse, mesela millet olarak hikaye okumayı severiz. Okuyucu artık bu hikayelerin nasıl oluştuğunu merak etmeye başladı. Bugün artık okumanın çok katmanlı bir eylem olduğunu biliyoruz. Bir metnin anlattığı şey, geleneksel tabirle hikâyesi ilk katmandır. Hikaye dinlemeyi hepimiz çok severiz. Dinlediğimiz hikayeler bizi heyecanlandırır, meraklandırır, korkutur veya mutlu eder. Bizi eğlendirir ve bize bir şeyler öğretir. Diğer katman ise bir hikayenin bizi meraklandırmayı nasıl başardığıdır” dedi.

“Şehre rehberlik etmek zorundayız”
Üniversitelerin şehre olan katkısından bahseden Rektör Aydın, “Samsun Üniversitesi olarak şehrin adını taşıyan bir üniversiteyiz, ilimizde iki üniversite bulunuyor. Biz Samsun Üniversitesinde lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilerimize bu meraklarını somut üretimlere dönüştürebilecekleri fırsatları sunmaya çalışıyoruz. Yazarlık eğitimi dersleriyle öğrenciler şiir, kısa hikaye gibi edebi türlerde metinler üretecek ve bizi burada bir araya getiren kitapların davetine, çağrısına daima icabet edecekler. Bu icabet okuru değiştirirken, özgürleştirirken, yeni bir anlam ve yeni bir dünyanın da mümkün olduğunu daima bize hatırlatmayı sürdürecektir. Bizim üniversiteler olarak şehrin sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmamız gerekiyor. Biz kampüs alanlarından çıkıp şehre inmek zorundayız. Biz şehirde oluşan o merakı gidermek zorundayız. Biz şehre rehberlik etmek zorundayız” diye konuştu.

“Türk Hava Kurumu ilham kaynağımızdır”
Türk Hava Kurumu’nun önemine de değinen Aydın, şunları söyledi:
“Türk Hava Kurumu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 16 Şubat 1925’te kurularak o günden bugüne havacılık alanında büyük icraatlar gerçekleştirmiştir. Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak ve geliştirmek amacıyla kurulan Türk Hava Kurumu, neredeyse bir asra yaklaşan tarihinde yaptığı çalışmalarla ülkemizin en köklü ve güzide kurumlarından biri halini almıştır. Faaliyetleriyle ’İstikbal göklerdedir’ vecizesini perçinleyen Türk Hava Kurumu, havacılık araçları üretme, pilot yetiştirme, yangın söndürme ve hava ambulans gibi birçok başarılı hizmetiyle aziz milletimizin gönlündeki yerini almıştır. Samsunumuz için büyük önem taşıyan Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümünü geride bıraktığımız bu dönemde bizlere hedef gösterilen muasır medeniyetler seviyesine dikkat çekmek isterim. Son dönemde havacılık açısından yaşanan gelişmeler geleceğin ve bu seviyenin göklerde olduğunun en önemli kanıtıdır. Milli Mücadele’de çok önemli bir misyon üstlenen şehrimizin adını taşıyan Samsun Üniversitesi olarak günümüz konjonktürüne uygun bir şekilde havacılıkla ilgili fakülte ve bölümlerimizle var gücümüzle çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bakımdan bizlere ilham kaynağı olan Türk Hava Kurumunun faaliyetlerini yakından takip ederek sektöre yeni neferler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle havacılık sektörüne öncülük eden Türk Hava Kurumunun 95. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Türk Hava Kurumunun önümüzdeki yıllarda da başarılarını artırarak sürdüreceğine ve ülkemizi kanatlandırmaya devam edeceğine inancım sonsuzdur.”

Rektör Aydın: “Şehre rehberlik etmek zorundayız”

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