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Rektör Aydın: “Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacak”

SAMSUN HABERLERİ  | 25.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Rektör Aydın: “Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacak”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacak” dedi.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yılını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Anadolu’nun kapılarının büyük Türk milletine açılmasındaki ilk adım olan Malazgirt Zaferi’nin 949. yılı kutlu olsun. Büyük Selçuklu Devleti’nden devraldığımız Malazgirt ruhu, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Söğüt’te can bulmuş, tarih sahnesindeki yerini almıştır. Yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti bu kutlu anlayışı ilelebet yaşatacaktır. Büyük zaferin kutlu komutanı Alparslan/Muhammet başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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